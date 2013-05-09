Президент Литвы получила политический «Оскар»

17:17, 09 мая 2013
Мир
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В немецком Аахене Президенту Литвы Дале Грибаускайте вручили награду Карла Великого, которую называют политическим "Оскаром".

Даля Грибаускайте

Награда ей присуждена за заслуги перед ЕС, сообщает DELFI.

Грибаускайте эту награду назначили за ее вклад в более глубокую интеграцию ЕС и решения, принятые во время экономического кризиса. Награда ей присуждена после того, как литовская экономика "сжалась" больше экономики большинства других стран ЕС, но стране удалось справиться с кризисом без вмешательства международных финансовых ведомств.

В 2009 году ВВП Литвы уменьшился на 14,8%, а в 2010 году снова начался рост экономики. Два года подряд Литва находится в числе лидеров ЕС по росту, вероятно, такой показатель и сохранится. ЕК в весеннем прогнозе пророчит Литве в 2013 году рост на 3,1%.

"Грибаускайте выбрали как борца с кризисом, она не разочаровала своих граждан, поскольку в кризис была руководителем, отличающимся твердой волей, решительностью и деятельностью", - сказал в своем выступлении председатель Европарламента Мартин Шульц, прибавив, что его взгляды не всегда совпадают с позицией Грибаускайте.

Лауреатами международной награды имени Карла Великого в разные годы стали Папа Римский Иоанн-Павел II, создатели Европейского Союза Жан Монне, Конрад Аденауэр, Роберт Шуманн, а также премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, Президент США Билл Клинтон, чешский гуманист и руководитель этой страны Вацлав Гавел, Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, Королева Нидерландов Беатрикс, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер и многие другие выдающиеся политики.

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