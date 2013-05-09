Президент Литвы получила политический «Оскар»

Награда ей присуждена за заслуги перед ЕС, сообщает DELFI.

Грибаускайте эту награду назначили за ее вклад в более глубокую интеграцию ЕС и решения, принятые во время экономического кризиса. Награда ей присуждена после того, как литовская экономика "сжалась" больше экономики большинства других стран ЕС, но стране удалось справиться с кризисом без вмешательства международных финансовых ведомств.

В 2009 году ВВП Литвы уменьшился на 14,8%, а в 2010 году снова начался рост экономики. Два года подряд Литва находится в числе лидеров ЕС по росту, вероятно, такой показатель и сохранится. ЕК в весеннем прогнозе пророчит Литве в 2013 году рост на 3,1%.

"Грибаускайте выбрали как борца с кризисом, она не разочаровала своих граждан, поскольку в кризис была руководителем, отличающимся твердой волей, решительностью и деятельностью", - сказал в своем выступлении председатель Европарламента Мартин Шульц, прибавив, что его взгляды не всегда совпадают с позицией Грибаускайте.

Лауреатами международной награды имени Карла Великого в разные годы стали Папа Римский Иоанн-Павел II, создатели Европейского Союза Жан Монне, Конрад Аденауэр, Роберт Шуманн, а также премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, Президент США Билл Клинтон, чешский гуманист и руководитель этой страны Вацлав Гавел, Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, Королева Нидерландов Беатрикс, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер и многие другие выдающиеся политики.