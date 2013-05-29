На МКС стартовали россиянин, итальянец и американка

00:45, 29 мая 2013
Мир
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Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-09М» стартовала с космодрома Байконур.

Карен Найберг, Федор Юрчихин, Лука Пармитано / Фото : energia.ru

Корабль должен доставить на Международную космическую станцию космонавта Федора Юрчихина, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Луку Пармитано и астронавтку NASA Карен Найберг.

Запуск «Союз ТМА-09М» осуществляется по так называемой «короткой схеме», занимающей шесть часов вместо двух суток, как раньше. 

Экспедиция продлится 172 дня.

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