На МКС стартовали россиянин, итальянец и американка

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-09М» стартовала с космодрома Байконур.

Корабль должен доставить на Международную космическую станцию космонавта Федора Юрчихина, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Луку Пармитано и астронавтку NASA Карен Найберг. Запуск «Союз ТМА-09М» осуществляется по так называемой «короткой схеме», занимающей шесть часов вместо двух суток, как раньше. Экспедиция продлится 172 дня.

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