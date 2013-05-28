В Багдаде от 18 взрывов погибло 82 человека
01:23, 28 мая 2013Мир
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Число погибших при взрывах в столице Ирака Багдаде составило, по последним данным, 82 человека, ещё около 130 получили ранения.
Об этом сообщает в ночь на вторник кувейтское информационное агентство КУНА.
По данным КУНА, в городе за день взорвались 14 заминированных автомобилей и ещё четыре взрывных устройства.
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Рост напряженности в Ираке связан с противостоянием крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов, поясняет РИА Новости. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака, однако после вооруженного вторжения США и свержения Хусейна суннитов потеснили шииты. Они заняли ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра.
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