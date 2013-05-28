В Багдаде от 18 взрывов погибло 82 человека

Об этом сообщает в ночь на вторник кувейтское информационное агентство КУНА.

По данным КУНА, в городе за день взорвались 14 заминированных автомобилей и ещё четыре взрывных устройства.

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Рост напряженности в Ираке связан с противостоянием крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов, поясняет РИА Новости. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака, однако после вооруженного вторжения США и свержения Хусейна суннитов потеснили шииты. Они заняли ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра.