Более 50 человек погибли в серии взрывов в Багдаде
По данным полиции и медиков, число погибших при взрывах в столице Ирака Багдаде в понедельник, 27 мая, превысило 50 человек.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Ранее сообщалось о 17 погибших и десятках раненых при серии взрывов в шиитских районах Багдада.
По данным агентства, взрывы произошли на рынках. СМИ сообщали о взрывах заминированных автомобилей. Количество пострадавших не уточняется.
Рост напряженности в стране связан с противостоянием крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака, однако после вооруженного вторжения США и свержения Хусейна суннитов потеснили шииты. Они заняли ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра.