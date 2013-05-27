Более 50 человек погибли в серии взрывов в Багдаде

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о 17 погибших и десятках раненых при серии взрывов в шиитских районах Багдада.

По данным агентства, взрывы произошли на рынках. СМИ сообщали о взрывах заминированных автомобилей. Количество пострадавших не уточняется.

Рост напряженности в стране связан с противостоянием крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака, однако после вооруженного вторжения США и свержения Хусейна суннитов потеснили шииты. Они заняли ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра.