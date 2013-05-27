Папа Римский призвал итальянских мафиози покаяться

07:34, 27 мая 2013
Мир
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Папа Римский Франциск раскритиковал итальянскую мафию и призвал преступников молиться.

Папа Римский / Фото: jesuit.org

Об этом понтифик заявил во время своего традиционного воскресного обращения на площади святого Петра в Риме, пишет The Daily Telegraph.

«Я думаю обо всех страданиях мужчин, женщин и даже детей, которых использует мафия. Они вынуждены выполнять работу, которая превращает их в рабов, например, заниматься проституцией. Мы молимся, чтобы эти мафиозные мужчины и женщины обратились к богу», — сказал Папа.

В субботу сицилийский священник Джузеппе Пульизи, убитый после призывов к верующим противостоять мафии, был признан мучеником и причислен к лику блаженных. При жизни он неоднократно говорил о том, что Cosa Nostra вербует молодых людей, пользуясь их неопытностью и жаждой легких денег, и призывал верующих не поддаваться соблазнам.

Газета.ру

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