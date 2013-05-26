Участники Бостонского марафона завершили забег, прерванный взрывом

Участники Бостонского марафона, не добежавшие до финиша из-за теракта 15 апреля, смогли пробежать в субботу, накануне национального Дня памяти, завершающую финишную милю, сообщил устроитель марафона Атлетическая ассоциация Бостона, пишет РИА Новости.

В символическом забеге участвовали около двух тысяч человек.

"Мечта тысяч бегунов была взорвана в результате атаки на Бостонский марафон. Те, кто не смогли (из-за взрывов) пересечь финишной черты, переживают очень сложные эмоции, которые невозможно выразить словами. Мы должны завершить то, что начали. Нам необходимо то чувство, которое приносит лишь марафонский финиш. Наши семьи и друзья разделяют наши чувства", - заявил американец Район Полли, ставший инициатором петиции "Второй шанс"с просьбой организовать марафон повторно.

Пять тысяч 700 марафонцев не смогли завершить 42-километровую дистанцию из-за двух взрывов, прогремевших на финишной прямой в Бостоне 15 апреля. Многие из них считали, что инициатива "Второй шанс"поможет вернуться к нормальной жизни и самим участникам марафона, и жителям города, продемонстрировав, что террор не может сломить их волю.

Три человека погибли, около 250 получили ранения в результате теракта, в котором подозревают братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Тамерлан погиб в результате перестрелки с преследовавшей братьев полицией, Джохар находится под арестом. На стихийно созданном мемориале у места трагедии на Бойлстон-стрит люди оставляли кроссовки и записки - "Не сходи с дистанции, Бостон!".Запись на международный Бостонский марафон-2014, который состоится в 119-й раз в апреле будущего года, была открыта спустя считанные дни после трагедии.