На США обрушились 20 торнадо

Около 20 торнадо обрушились на штаты Канзас, Оклахома и Айова.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на данные специалистов Национальной метеорологической службы США.

В городе Шауни в штате Оклахома жертвой стихии, по данным СМИ, стал один человек. Разрушены более 100 жилых домов, из-за обрыва линий электропередачи около 10 тысяч человек остались без света. Отмечены многочисленные дорожно-транспортные происшествия.

В связи с угрозой торнадо из аэропорта крупнейшего города штата Канзас - Вичита произведена эвакуация, отменены все авиарейсы. Местным жителям рекомендовано не выходить на улицу и переждать стихию в специальных убежищах.