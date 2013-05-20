На США обрушились 20 торнадо
08:34, 20 мая 2013Мир
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В США около 20 торнадо обрушились на Канзас, Оклахому и Айову.
Торнадо натворили бед в США / Фото: Justin Hobson из Википедии
Около 20 торнадо обрушились на штаты Канзас, Оклахома и Айова.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на данные специалистов Национальной метеорологической службы США.
В городе Шауни в штате Оклахома жертвой стихии, по данным СМИ, стал один человек. Разрушены более 100 жилых домов, из-за обрыва линий электропередачи около 10 тысяч человек остались без света. Отмечены многочисленные дорожно-транспортные происшествия.
В связи с угрозой торнадо из аэропорта крупнейшего города штата Канзас - Вичита произведена эвакуация, отменены все авиарейсы. Местным жителям рекомендовано не выходить на улицу и переждать стихию в специальных убежищах.
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