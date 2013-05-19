Общественный транспорт Беларуси переведут на «газпромовское» топливо

Белорусский общественный транспорт переведут на газомоторное «газпромовское» топливо, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Как сообщил журналистам в Минске первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко, это предусмотрено программой правительства Беларуси и «Газпрома», которая будет реализована в ближайшее время.

«Топливо постоянно дорожает, поэтому «Газпром» предложил некоторые виды транспорта, например общественного, перевести на газомоторное топливо.

«Газпром» дал гарантии, что цена этого топлива в течение 10 лет будет не более 50% от стоимости дизельного топлива», - отметил Семашко.

Он подчеркнул, что если на такое топливо будет переведено хотя бы 20% белорусского парка общественного транспорта, экономия для страны составит 175 млн долл.

«Это очень значимая цифра, но под это нужно создать инфраструктуру - систему заправок, сервиса», - сказал Семашко.

Он уточнил, что на первых порах топливная аппаратура будет поступать в Беларусь из России.

«Но в программу включен пункт о том, что в дальнейшем белорусы будут производить оборудование сами. Например, на Новогрудском заводе топливной аппаратуры. Программа также предусматривает, что Минский автозавод будет частично выпускать продукцию с уже встроенными двигателями, рассчитанными на газомоторное топливо», - пояснил первый вице-премьер.