Во Франции введут налог на вино

Таким образом Сенат решил поддержать политику министерства здравоохранения и социального развития в сфере чрезмерного потребления алкоголя, сахара, табака и жирной пищи, сообщает euromag.ru со ссылкой на французкий Le JDD.

Однако известные виноделы считают рост налоговой ставки до 4 сантимов за бутылку вполне подъемным и не наносящим ущерба бизнесу.

В то же время, экономисты министерства здравоохранения считают уместным рост, по меньшей мере, на 10%. Только в такой ситуации станет возможным разговор об уменьшении потребления алкогольных напитков. Соответственно, каждая бутылка вина и пива будет стоить дороже практически на 60 сантимов.

Увеличение налоговой ставки положительно скажется на казне государства. Ежегодный доход в этом случае увеличится от 1,3 до 2,7 млрд евро, которые добавятся к уже уплачиваемым 5 млрд.