В Греции грабители похитили из Нацбанка миллион евро
07:43, 17 мая 2013Мир
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В Греции неизвестные ограбили отделение Национального банка.
Национальный банк Греции ограбили
В Греции двое неизвестных, вооруженных автоматами Калашникова, ограбили отделение Национального банка в г.Лариса, вынеся оттуда сумму почти в 1 млн евро, сообщает РБК со ссылкой на GreekReporter.
Как рассказали сотрудники банка, преступники вошли в здание через боковую дверь, которая была открыта, задержали директора и персонал и, угрожая оружием, потребовали открыть сейфы. Забрав деньги, преступники скрылись.
Отмечается, что преступники не скрывали своих лиц и уверенно ориентировались в интерьере банка.
По словам свидетелей, у здания банка грабителей ждал автомобиль Xsara. Его позже нашли брошенным в деревне неподалеку от г.Лариса.
Проводятся розыскные мероприятия.
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