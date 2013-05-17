В Греции грабители похитили из Нацбанка миллион евро

В Греции двое неизвестных, вооруженных автоматами Калашникова, ограбили отделение Национального банка в г.Лариса, вынеся оттуда сумму почти в 1 млн евро, сообщает РБК со ссылкой на GreekReporter.

Как рассказали сотрудники банка, преступники вошли в здание через боковую дверь, которая была открыта, задержали директора и персонал и, угрожая оружием, потребовали открыть сейфы. Забрав деньги, преступники скрылись.

Отмечается, что преступники не скрывали своих лиц и уверенно ориентировались в интерьере банка.

По словам свидетелей, у здания банка грабителей ждал автомобиль Xsara. Его позже нашли брошенным в деревне неподалеку от г.Лариса.

Проводятся розыскные мероприятия.