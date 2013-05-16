Полиция США арестовала "орлеанского стрелка" и его старшего брата

Как сообщает Росбалт, операция по задержанию была проведена в одном из районов на востоке этого города.

По информации полиции, в прошлом у подозреваемого уже были проблемы с законом: его задерживали за хранение наркотиков, незаконное владение оружием и за сопротивление стражам порядка.

Суд в США в четверг постановил, что сумма для освобождения под залог Акейна Скотта составляет $10 млн.

Также полиция задержала второго подозреваемого в причастности к стрельбе на параде в Новом Орлеане.

Как сообщили в правоохранительных органах, задержан 24-летний Шон Скотт, брат арестованного ранее главного подозреваемого по этому делу Акейна Скотта.

Ранее в полиции сообщили журналистам, что причастных к стрельбе может быть трое. За информацию, которая приведет к аресту виновных, было объявлено вознаграждение в размере $10 тыс. Кроме того, полиция Нового Орлеана опубликовала видео, на котором запечатлен один из преступников. На видео с камеры наблюдения видно, что один из стрелявших — чернокожий молодой человек в белой футболке.

Напомним, в результате стрельбы по участникам парада в честь дня матери в Новом Орлеане в воскресенье пострадали 19 человек: десять мужчин, семь женщин и двое 10-летних детей. Всего в параде принимали участие около 300 человек.