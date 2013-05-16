Сегодня в Грузии объявлен день траура

Как говорится в заявлении, 16 мая объявляется днем траура в связи с гибелью трех грузинских военнослужащих в афганской провинции Гильменд. В этот день на территории всей Грузии будут опущены государственные флаги, сообщает Грузия-Онлайн.

С предложением объявить 16 мая днем траура в честь погибших в Афганистане солдат выступило правительство Грузии.

Напомним, 13 мая в афганской провинции Гильменд на базу грузинских военнослужащих, участвующих в международной миротворческой миссии, напала группа террористов. Нападение на базу «Ширгаз», на которой дислоцирован 42-ой грузинский батальон, было совершено в 16:17 по местному времени.