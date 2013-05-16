Сегодня в Грузии объявлен день траура
10:40, 16 мая 2013Мир
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Президент Грузии Михеил Саакашвили объявил 16 мая днем траура. Соответствующий указ был опубликован вчера на официальном веб-сайте администрации главы государства.
Саакашвили объявил сегодняшний день траурным
Как говорится в заявлении, 16 мая объявляется днем траура в связи с гибелью трех грузинских военнослужащих в афганской провинции Гильменд. В этот день на территории всей Грузии будут опущены государственные флаги, сообщает Грузия-Онлайн.
С предложением объявить 16 мая днем траура в честь погибших в Афганистане солдат выступило правительство Грузии.
Напомним, 13 мая в афганской провинции Гильменд на базу грузинских военнослужащих, участвующих в международной миротворческой миссии, напала группа террористов. Нападение на базу «Ширгаз», на которой дислоцирован 42-ой грузинский батальон, было совершено в 16:17 по местному времени.
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