В Армении солдат-срочник расстрелял из АКМ двух своих сослуживцев
10:13, 16 мая 2013Мир
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Рядовой солдат-срочник одной из воинских частей Министерства обороны Армении Давид Хачатрян расстрелял из закрепленного за ним автомата марки АКМ двух своих сослуживцев.
В результате инцидента рядовой Люкс Степанян скончался на месте от огнестрельного ранения в области головы, а другой военнослужащий-срочник той же части Грачья Саркисян был ранен в голову и доставлен в отделение реабилитации, сообщают Новости Армении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей".
Давид Хачатрян задержан. Причины его действий не сообщаются.
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