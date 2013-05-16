В Армении солдат-срочник расстрелял из АКМ двух своих сослуживцев

В результате инцидента рядовой Люкс Степанян скончался на месте от огнестрельного ранения в области головы, а другой военнослужащий-срочник той же части Грачья Саркисян был ранен в голову и доставлен в отделение реабилитации, сообщают Новости Армении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей".

Давид Хачатрян задержан. Причины его действий не сообщаются.