«Белгородского стрелка» отправили на психолого-психиатрическую экспертизу

Как сообщает РИА «Новости», по данным следствия, 22 апреля в центре Белгорода 31-летний Помазун открыл огонь в оружейном магазине, убив трех человек, а после выхода на улицу расстрелял еще троих, в том числе двух школьниц. Он был задержан поздно вечером 23 апреля, при задержании пострадал полицейский.

Помазун направлен на психолого-психиатрическую экспертизу, которая позволит определить его состояние на момент совершения преступления. Она будет проводиться амбулаторно.

Результат будет известен в максимально короткие сроки, и от него будет зависеть, сможет ли Помазун предстать перед судом. В настоящее время он находится под арестом в белгородском СИЗО.