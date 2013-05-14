США будут бойкотировать конференцию по разоружению из-за председательства Ирана
09:44, 14 мая 2013Мир
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США объявили, что их представители будут бойкотировать конференцию ООН по вопросам разоружения, пока на ней будет председательствовать Иран.
США проигнорируют конференцию ООН
Об этом сообщила пресс-секретарь миссии США при ООН Эрин Пелтон.
Она заявила, что председательство Ирана на конференции, которая начнется 27 мая и продлится четыре недели, «крайне неуместно» и «идет вразрез с целями и задачами» этого мероприятия, пишет Радио Свобода.
Как известно, конференция ООН пытается достичь соглашения по ядерному разоружению и остановке разработки других видов оружия массового уничтожения.
Иран уже долгий период находится под международными санкциями именно за отказ свернуть свою программу по обогащению урана. Запад подозревает Тегеран в намерении создать ядерное оружие, хотя официальные власти Ирана настаивают, что их программа носит исключительно мирный характер.
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