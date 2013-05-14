В США выпустили игральные карты с портретами "русской мафии"

Колоды карт, демонстрирующие "возможные ключевые фигуры российского криминального мира", будут посланы в ФБР, управления полиции в городах с большими русскоязычными общинами и в конгресс США, сообщает организатор выпуска.

"Издатель колоды карт - Институт российских исследований - намерен использовать эту колоду, чтобы повысить осведомленность среди правоохранителей, законодателей и прессы относительного того обстоятельства, что русская мафия играет очень существенную роль в преступности в США и в мире, и ее значение может вырасти по мере того, как растет бегство капиталов, включающих доходы от преступной деятельности, хищений и коррупции", - цитирует РИА Новости.

В колоду, которая названа "Игральные карты русской мафии" включены 52 человека, сравнительная ценность которых ранжирована от двойки до туза.

Тузом пик в колоде назван проживающий в Израиле предприниматель Михаил Черной, а тузом треф - его брат Лев Черной. Туз червей - Леонид (Леон) Каплан, который был экстрадирован в 2011 году из России в Испанию, где его обвиняют в принадлежности к преступной организации и отмыванию денег. Бубновый туз - Семен Могилевич, входящий в десятку наиболее разыскиваемых ФБР людей по подозрению в мошенничестве.

В королях оказались осужденные в Испании Захарий Калашов и Александр Малышев, а также отсидевший срок в США Марат Балагула и Виктор Бут, который получил в США 25 лет тюрьмы по обвинению в продаже оружия колумбийской группировке FARC.

Единственная женщина в списке - королева червей Жанна Буллок, муж которой, бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, расположился на соседнем месте бубновой королевы. Супруги проходили по уголовному делу в России о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Места двух джокеров остались незаняты.