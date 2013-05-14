Чемпионат Франции по футболу завершился массовыми беспорядками в Париже

По словам префекта полиции Парижа, среди пострадавших трое сотрудников полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. 21 человек задержан. Префект отметил, что для обеспечения безопасности на церемонии были мобилизованы 800 сотрудников полиции, которым противостояли тысячи хулиганов.

В воскресенье после победы над "Лионом" (1:0) "ПСЖ" в третий раз в истории и спустя 19 лет после своего прошлого триумфа стал чемпионом Франции. Торжественная церемония вручения чемпионского трофея состоялась на площади Трокадеро, где по данным полиции собрались от 10 до 15 тысяч человек.

Празднование на Трокадеро переросло в столкновения с полицией: в спецназ полетели камни, бутылки и металлические ограждения, в ответ в ход пустили слезоточивый газ и резиновые пули. Фанатов вытеснили с площади, однако по дороге хулиганы вымещали злобу на витринах магазинов и припаркованных на соседних улицах машинах и мотоциклах: несколько автомобилей сожжены, разбиты автобусные остановки. Затем инциденты неоднократно вспыхивали на Елисейских полях и в районе моста Иена - между Трокадеро и Эйфелевой башней.

В результате футболисты провели на подиуме не более пяти минут, после чего вынуждены были спешно покинуть площадь. Руководство футбольного клуба также по соображениям безопасности отменило запланированный для футболистов и их близких ужин на корабле, который должен был курсировать по Сене.