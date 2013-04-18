Кожара напомнил, что к визовому упрощению остался один шаг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара во время брифинга.

“С удовольствием отмечаем, что сегодня Европейский парламент дал согласие на вступление в силу так называемого усиленного соглашения о либерализации визового режима”, - сказал министр.

Он напомнил, что украинская сторона ратифицировала это соглашение 22 апреля 2013 года и добавил, что это соглашение заменяет предыдущие соглашения и значительно расширяет круг лиц, которым по упрощенной процедуре может предоставляться виза в страны ЕС.

Вместе с тем он подчеркнул, что ратификация этого соглашения Европарламентом не завершает полностью процесс вступления в силу этого соглашения. Он уточнил, что документ должен принять Совет министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза, который предварительно будет заседать в первой половине мая.

Кроме того, Л.Кожара приветстовал сегодняшнее решение конференции президентов Европейского парламента о продлении мониторинговой миссии Европейского парламента во главе с двумя бывшими президентами Александром Квасневским и Петом Коксом.

“Мы считаем, что эта миссия является важным коммуникатором между украинским правительством и европейскими институтами и продление этой миссии на период до осени этого года будет способствовать более полному информированию европейских институтов о ситуаций в Украине”, - сказал министр.