НАТО советует ЕС не говорить о безопасности, а финансировать ее

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Генсек НАТО сказал сегодня во время выступления на заседании Комитета по вопросам иностранных дел и Подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента.

В своем выступлении Расмуссен, в частности, отметил, что в декабре этого года, впервые с начала экономического кризиса, состоится заседание Европейского Совета, которое будет посвящено вопросам безопасности и обороны.

«Но позвольте мне быть откровенным. Если европейские нации не возьмут четких обязательств по инвестированию в безопасность и оборону, то все разговоры об усилении европейской политики безопасности и обороны будут только сотрясанием воздуха. И это не сделает нас ближе к сильной и открытой Европе, которой мы все хотим», – сказал Генсек НАТО.

Он подчеркнул, что готовясь к саммиту ЕС в декабре, нужно не забывать о трех вещах.

«Во-первых, мы, европейцы, должны понимать, что мягкая сила сама по себе – это совсем никакая не сила. Без сильных возможностей поддержать свою дипломатию Европа потеряет доверие и влияние. Она рискует стать скорее зрителем, чем мощным глобальным игроком, которым она может быть и должна быть», – сказал Расмуссен.

Во-вторых, по мнению генсека НАТО, продолжающиеся сокращения бюджетных расходов на безопасность и оборону неизбежно приведут к ослаблению роли Европы на мировой арене, поскольку она не сможет участвовать в кризисном управлении.

В-третьих, по словам Расмуссена, Европа должна не только иметь необходимые возможности, но и политическую волю для их использования во время кризисов, в том числе, в соседних с Европой регионах.

«Европейский Совет в декабре должен продемонстрировать Европу, которая способна действовать и желает действовать», – подчеркнул Генсек НАТО.