В результате теракта в Пакистане погибли 14 человек – СМИ

В результате теракта в районе Куррам на северо-западе Пакистана (так называемая приграничная с Афганистаном «зона племен») 14 человек погибли и более 50 ранены, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Мощное взрывное устройство сработало на массовом предвыборном митинге сторонников популярной здесь исламской политической партии «Джамаат-е-улема-и-ислам» (фракция Фазл ур-Рехмана).

Сегодняшний теракт в Курраме является еще одним кровавым звеном в цепи террористических вылазок местных экстремистов в преддверии назначенных на 11 мая всеобщих парламентских выборов. Действующие в Пакистане экстремисты-талибы из движения «Техрик-и-талибан Пакистан» объявили предстоящие выборы «антиисламскими» и пообещали приложить максимум усилий к их срыву, отмечается в сообщении.

С начала нынешней избирательной кампании в Пакистане в результате терактов уже погибли более 70 человек, главным образом активисты различных политических партий и движений.