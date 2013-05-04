В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Все свечи и светильники в храме были заранее потушены. Огонь появился по молитвам о ниспослании чуда патриарха Иерусалимского Феофила III и тысяч паломников, которые в Великую субботу накануне Пасхи заполнили храм Гроба Господня, площадь перед ним и прилегающие улицы, сообщает РИА Новости.

До сих пор схождение Благодатного огня не объяснено с научной точки зрения. Христиане верят в божественное происхождение огня и в то, что он возгорается по молитвам паломников и православного патриарха. По преданию, если Благодатный огонь не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества, а собравшиеся в храме погибнут.

По обычаю, Иерусалимский патриарх вошел в часовню в одном полотняном подряснике. Это делается для того, чтобы все присутствующие смогли убедиться, что он не проносит с собой ни спички, ни зажигалки, ни любые другие предметы для добывания огня. После того как патриарх входит в Кувуклию, вход опечатывают, и начинается ожидание чуда схождения Благодатного огня.

Очевидцы свидетельствуют, что через какое-то время после захода патриарха в Кувуклию в храме начинают происходить необъяснимые явления: возникают всполохи голубоватого цвета, которые могут вспыхивать в любом направлении, а из отверстия в куполе храма на Гроб Господень опускается вертикальный широкий столб света. Вскоре в Кувуклии возгорается Благодатный огонь – и патриарх Иерусалимский передает его верующим, которые держат в руках большие праздничные свечи.

По словам очевидцев, нередко лампады и свечи в руках собравшихся в храме загораются сами собой, а Благодатный огонь в первое время обладает удивительным свойством – не обжигает, поэтому многие «умываются» огнем.