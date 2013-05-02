Введена в обращение новая пятиевровая купюра (фото)

Новую купюру достоинством пять евро, имеющую улучшенную защиту от подделок, отныне можно получить в отделениях банков или в банкоматах.

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Новая серия банкнот получила название "Европа" - по имени героини древнегреческой мифологии, дочери финикийского царя Европы. На купюре ее портрет запечатлен дважды - в виде водяного знака и голограммы. Кроме того, на новых пятиевровых банкнотах их достоинство маркировано также на кириллице, которая является одним из трех официальных алфавитов Евросоюза, сообщает РИА Новости.

По информации Европейского центрального банка, пятиевровые купюры первой серии по-прежнему действительны, но они будут прогрессивно выводиться из обращения.