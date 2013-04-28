В момент принятия присяги правительством Италии произошла стрельба: есть раненые

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на RaiNews 24.

По словам журналистки телеканала, были сделаны шесть-восемь выстрелов, ранения получили карабинеры, охранявшие здание дворца Киджи.

По информации СМИ, один из карабинеров был ранен в горло, и его состояние оценивается как весьма серьезное. Второй страж порядка получил легкое ранение в ногу.

Как передает агентство Ansa, мужчина, открывший стрельбу, был ранен и сразу задержан представителями правоохранительных органов. Речь идет о человеке, который был одет в костюм и галстук и совершенно беспрепятственно приблизился к карабинерам, которые несли дежурство на площади у Дворца Киджи. Судя по всему, выстрелы были произведены из пистолета малого калибра.

Президент Италии Джорджо Наполитано и члены нового правительства Италии в настоящее время проинформированы о ЧП.