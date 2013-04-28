Японский премьер надеется на новый импульс в мирных переговорах с РФ

Абэ подчеркнул японским СМИ, что в ходе визита в Россию он намерен "установить с (президентом РФ) Путиным личные доверительные отношения и придать новый старт буксовавшим переговорам о заключении мирного договора"после решения территориального спора, цитирует слова премьера РИА "Новости" со ссылкой на Киодо.

Встреча Абэ и Путина состоится 29 апреля.

Япония претендует на четыре острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Одновременно с этим премьер Абэ намерен "сам стать первым зарядом экономической дипломатии" в России и странах Ближнего Востока, куда он направится после Москвы.

В Токио не скрывают, что турне Абэ в Россию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию должно помочь Японии решить энергетические проблемы, возникшие из-за остановки большинства атомных реакторов после аварии на АЭС "Фукусима-1", и добиться экспорта товаров и технологий, в том числе и атомных.