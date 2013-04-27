На стороне сирийской оппозиции воюют боевики из 29 стран.

Об этом сирийский министр информации Омран аз-Зоуби заявил на встрече с заместителем председателя Совета Федерации РФ Ильясом Умахановым, передает РИА «Новости».

”Статистика показывает, что выходцы из 29 стран мира воюют у нас. Мы говорим сегодня о 5 тысячах боевиков из Йемена”, - сказал министр.

По словам министра, доля иностранцев в рядах боевиков, которые воюют в Сирии, превышает 80%, они также прибыли из Ливии, Туниса, Саудовской Аравии, Турции, Ливана, а также Великобритании, Франции и даже Австралии.

Сирийский министр отметил, что главное препятствие для урегулирования конфликта в стране заключается в том, что поток вооружения боевикам возрастает.

Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек, в гуманитарной помощи нуждаются свыше 4 миллионов человек. Сирийские власти заявляют, что противостоят организованным действиям хорошо вооруженных и обученных местных боевиков и наемников, поддержка которым оказывается из-за рубежа.