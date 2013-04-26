У побережья Экваториальной Гвинеи пираты похитили двух украинцев

Пираты у побережья Экваториальной Гвинеи напали на контейнеровоз и похитили четырех моряков, в том числе двух украинцев и россиянина, сообщает РИА «Новости».

По информации руководства базирующейся в Гамбурге компании Leonhardt and Blumberg, 25 апреля у побережья африканского государства пираты напали на шедший под флагом Либерии контейнеровоз Hansa Marburg и похитили четверых членов экипажа - двух украинцев, россиянина и гражданина тихоокеанского государства Кирибати.

Нападение произошло примерно в 130 милях от берегов Экваториальной Гвинеи. О требованиях похитителей и состоянии захваченных ими моряков информации пока не поступало.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, местонахождение двух украинских моряков, похищенных пиратами вблизи Экваториальной Гвинеи, пока не известно.

"На данное время местонахождение моряков не известно», - сказали в МИД.

Посольство Украины в Нигерии выясняет ситуацию.