Обама осмотрел с вертолета место взрыва в Техасе

Обама прибыл в четверг в Техас, чтобы принять участие в траурной церемонии памяти погибших. По пути в город Вако вертолет главы государства несколько раз облетел разрушенный взрывом завод удобрений, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

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Сильный взрыв прогремел на заводе в Техасе в ночь на 17 апреля. Не менее 14 человек погибли, более 200 получили ранения. Около 140 домов разрушило взрывной волной, ущерб оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Причина произошедшего пока не названа, замечает РИА Новости.