Южная Корея предлагает КНДР начать переговоры

Власти Южной Кореи предложили КНДР начать переговоры о возобновлении сотрудничества в промышленном районе Кэсон, находившемся в совместном управлении и закрытом после обострения конфликта между странами.

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Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает Lenta.ru по информации Agence France-Presse.

Южнокорейское министерство объединения заявило, что в случае отказа Пхеньяна от переговоров готово принять решительные меры, не уточнив, что именно имеется в виду. По словам пресс-секретаря ведомства, Пхеньян должен дать ответ до пятницы, 26 апреля.

По мнению агентства, под решительными мерами Сеул имеет в виду полный отказ от дальнейшей работы в совместной зоне и эвакуацию своих 123 предприятий, обеспечивающих работой 53 тысячи человек.

Район Кэсон расположен на юге КНДР. В 2002 году там была создана совместная с Южной Кореей промышленная зона. В апреле 2013 года Пхеньян в результате обострения отношений с Сеулом сначала закрыла гражданам Южной Кореи доступ в зону, а потом полностью остановила работу комплекса. Сеул в середине апреля уже призывал власти КНДР к переговорам о возобновлении работы промышленной зоны, однако Пхеньян это предложение отклонил, назвав его бессмысленным.

Обострение отношений между странами началось в декабре 2012 года. Его причиной стал запуск Пхеньяном ракеты со спутником. В 2013 году конфликт получил развитие после успешных испытаний КНДР ядерного оружия, приведших к новым санкциям в ее отношении со стороны ООН. Пхеньян в ответ разорвал с Сеулом пакт о ненападении, отключили линию экстренной связи между странами и пригрозили ядерными ударами по Южной Корее и США.