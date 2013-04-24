"Белгородский стрелок" при задержании ударил полицейского ножом в глаз
00:28, 24 апреля 2013Общество
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Сергей Помазун, подозреваемый в убийстве шести человек в Белгороде, задержан вечером 23 апреля.
Об этом сообщается на сайте МВД РФ.
По данным МВД, Помазун был задержан на железнодорожной станции Белгорода при попытке выехать на грузовом составе из зоны оцепления. В ходе задержания один полицейский получил ножевые ранения глаза и предплечья. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД, ранен майор полиции Юрий Седых.
Между тем, на пресс-конференции, которая прошла в Белгороде после задержания Помазуна, сообщили, что подозреваемый во время задержания находился не в грузовом вагоне, а шел по пустым путям в районе в парка-отстойника грузовых и транспортных поездов.
Также на пресс-конференции сообщили, что в настоящее время с задержанным "работает оперативная группа".
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