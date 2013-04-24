"Белгородский стрелок" при задержании ударил полицейского ножом в глаз

Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

По данным МВД, Помазун был задержан на железнодорожной станции Белгорода при попытке выехать на грузовом составе из зоны оцепления. В ходе задержания один полицейский получил ножевые ранения глаза и предплечья. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД, ранен майор полиции Юрий Седых.

Между тем, на пресс-конференции, которая прошла в Белгороде после задержания Помазуна, сообщили, что подозреваемый во время задержания находился не в грузовом вагоне, а шел по пустым путям в районе в парка-отстойника грузовых и транспортных поездов.

Также на пресс-конференции сообщили, что в настоящее время с задержанным "работает оперативная группа".