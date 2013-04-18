МИД РФ: определенные силы в ЕС пытаются вбить клин в отношения России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель министра иностранных дел Алексей Мешков сказал сегодня в ходе парламентских слушаний «Отношения Россия - Европейский Союз» в Госдуме РФ.

«Нас не может не беспокоить тот факт, что определенные силы в ЕС пытаются вбить клин в отношения России с другими странами СНГ, искусственно подтолкнуть их к выбору с кем быть: с Москвой или Брюсселем, какой интеграционный вектор выбрать: евросоюзовский или евразийский», - сказал А.Мешков.

Он подчеркнул, что по оценкам МИД РФ, если стороны заинтересованы в обеспечении процветания на пространстве от Атлантики до Тихого океана, то альтернативы состыковки интеграционных процессов в Европе и Азии нет.

«МИД России продолжит прилагать усилия, нацеленные на то, чтобы при подготовке предстоящего в ноябре саммита «Восточного партнерства», а тем более при принятии решений в ходе данного мероприятия наши ЕСовские партнеры не забывали об этом и не заставляли так называемые фокусные страны сжигать за собой мосты, беря на себя обязательства, заведомо несовместимые с участием в евразийский интеграционных процессах», - подчеркнул он.

А.Мешков заявил, что интеграция с участием стран СНГ в отличие от «Восточного партнерства» обусловлена не политическими амбициями, а, прежде всего, прагматизмом и четким пониманием степени взаимозависимости в социально-экономической, промышленной и иных сферах, которые характерны для стран постсоветского пространства.

По его словам, размежевание между РФ и ЕС началось, когда в Евросоюзе начала меняться психология, так как ЕС создавался для преодоления исторических противоречий государств, а сейчас в ЕС есть целые группы стран, которые хотят использовать членство в ЕС для подкрепления своих фобий общееэсовской солидарностью.

«В этом корень тех проблем, которые мы имеем сегодня», - сказал он.

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В свою очередь, глава Комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Пушков считает, что размежевание России и Евросоюза началось в 2004 году, когда страны Запада встали на сторону в то время Президента Украины Виктора Ющенко.

«Он был откровенно антироссийским политиком, он разворачивал Украину против России. Как мне кажется, отношения к оранжевому движению в Европе было абсолютно некритичным, и здесь получилось противостояние в Украине между Россией и Евросоюзом, с этого началась полоса отчуждения», - сказал А.Пушков.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял заключение, в котором заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной к Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”, запланированному на ноябрь 2013 года, при условии прогресса в изменении избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.