В Госдуме РФ распереживались, что ЕС ставит Украину перед выбором

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Комитета Госдумы Росси по международным делам Алексей Пушков сказал сегодня в ходе парламентских слушаний на тему: «Отношения Россия - Европейский Союз».

«Есть со стороны Евросоюза такой подход, прежде всего, к государствам на постсоветском пространстве, что они должны сделать выбор – либо они будут с ЕС, либо с Россией. Мне кажется, что такая слишком жесткая постановка вопроса создает некое поле для конфликта», - сказал А.Пушков.

По его словам, тем самым отрицается сочетание европейской и евразийской интеграции. Он считает, что эти две интеграции должны дополнять друг друга, а не восприниматься как конфронтационные.

«Мы бы хотели бы, чтобы в Евросоюзе еще раз подумали над этим вопросом, особенно это видно по отношению к Украине. Постоянное повторение, что либо Таможенный союз, либо ассоциация с Европой вызывает беспокойство, и это осложняет выбор самой Украины», - сказал депутат Госдумы РФ.

А.Пушков уверен, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Евросоюзом и Таможенным союзом, и не надо так жестко противопоставлять их одно другому.