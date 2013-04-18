В Индонезии затонул пассажирский паром: один человек погиб, 25 пропали без вести

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил сегодня представитель Национального управления по предупреждению стихийных бедствий по провинции Восточный Калимантан Вахью Дидит. Паром перевозил 40 рабочих после завершения рабочего дня на местном деревообрабатывающем предприятии, но, по не установленной пока причине, затонул около 18:00 по местному времени. Спасти удалось 14 человек.

«Речь идет об относительно большом корабле, на борту судна находилось достаточное количество спасательных жилетов, но на тех, кого мы спасли, их не было, следовательно, мы думаем, что и пропавшие не успели надеть жилеты тоже», - указал В.Дидит. Он добавил, что в поисках пропавших участвуют полиция и военные. По его словам, погода в момент крушения парома была ясная, причины инцидента расследуются.

Трагические инциденты на водном транспорте широко распространены в Индонезии. Страна, население которой достигает 240 млн человек, расположена на 17 тыс островах. Эксперты отмечают, что даже недостаточно строгие правила безопасности на водном транспорте редко выполняются в Индонезии при перевозках людей.