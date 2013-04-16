В Венесуэле в ходе «кастрюльного бунта» погибли четыре человека

Национальный избирательный совет признал победителем прошедших в воскресенье президентских выборов кандидата от правящих сил Николаса Мадуро. По последним данным, он набрал 50,75% голосов. В понедельник Н.Мадуро был провозглашен избранным главой государства. Кандидат от оппозиции Энрике Каприлес, набравший 48,89% голосов, свое поражение не признал и потребовал пересчета голосов.

По меньшей мере двое погибли в штате Миранда, один - в штате Тачира на границе с Колумбией, и еще один человек скончался в штате Сулия, сообщает РИА Новости.

В Каракасе проходят многотысячные акции протеста оппозиции, требующей пересчета голосов по итогам выборов. Накануне тысячи людей вышли на улицы Каракаса с кастрюлями и другой железной посудой в руках, чтобы выразить свое несогласие с результатами выборов. Больше всего участников "кастрюльного бунта" собралось в богатых районах города, где позиции кандидата от оппозиции Э.Каприлеса всегда были сильными. Именно он призвал своих сторонников устроить властям такую акцию протеста. Помимо кастрюль, протестующие взрывают многочисленные петарды и затрудняют движение на основных магистралях города.

Тем не менее, Н.Мадуро заявил, что 19 апреля намерен принести присягу в качестве президента страны.