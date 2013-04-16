Агенты ФБР проводят обыск в одной из квартир Бостона

Об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местное телевидение, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ордер на обыск был выдан полицией штата Массачусетс. Других подробностей не приводится.

Два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в Бостоне во время международного марафона. По данным полиции, бомбы были заложены на расстоянии 50-100 метров друг от друга. В результате взрывов погибли три человека, в том числе ребенок 8 лет, более 140 человек получили ранения.

Власти США признали произошедшее терактом. Расследование взяло под контроль ФБР. Эти взрывы стали крупнейшей террористической акцией на территории США за последние 11,5 лет.