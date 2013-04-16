В Бостоне обнаружены еще 5 взрывных устройств

Официально сообщается о трех погибших.

Власти США признали произошедшее терактом. Расследование взяло под контроль ФБР.

Контртеррористические формирования полиции Бостона при тщательном обыске территории вокруг места взрыва обнаружили еще пять неразорвавшихся взрывных устройств, сообщается на сайте газеты Wall Street Journal. Как свидетельствуют очевидцы, бомбы были найдены среди сумок и пакетов, оставленных в панике разбегавшимися пешеходами. Все найденные устройства были обезврежены на месте, отмечает издание.

Полиция Бостона предупредила горожан, что оставленные на улице вещи могут представлять опасность. Стражи порядка сообщают, что они действуют очень быстро, но не имеют достаточно времени, чтобы полностью изучить каждый подозрительный предмет.

Сейчас полиция разыскивает темнокожего мужчину в черном свитере с капюшоном и с черным рюкзаком за спиной, сообщает CNN. За пять минут до взрывов этот человек пытался пройти в зону, проход в которую был разрешён только специальному персоналу.

Полиция Бостона переведена на особый, сообщил комиссар городской полиции Эд Дэвис: "Мы работаем круглосуточно, у сотрудников 12-часовые смены. Выходные отменены", - приводит его слова РИА Новости.