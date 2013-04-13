Папа Римский выбрал себе восемь советников

Папа Римский Франциск учредил комитет из восьми кардиналов с каждого континента, которые будут давать ему советы по управлению Церковью и реформированию центральной администрации Ватикана.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба Святого престола, передает русская служба Би-Би-Си.

На прошлой неделе он призвал к решительным действиям в борьбе с насилием и сексуальными домогательствами в Римско-католической церкви.

14 марта нынешнего года кардинал Хорхе Бергольо, взявший себе имя Папы Римского Франциска, был избран на должность главы католической церкви, в то время как его предшественник Бенедикт XVI стал первым Папой Римским за 600 лет, оставившим Святой престол до своей смерти.