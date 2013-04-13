Польша выдает визы через официального посредника

Об этом УНИАН сообщили в польском Министерстве иностранных дел, отвечая на запрос агентства.

"Через аутсорсинг выдается около 75% всех польских виз", - отметили в министерстве.

В МИД сообщили, что в Украине сейчас действуют 14 пунктов приема визовых заявок (ППВЗ), которые обязалась создать VFS Global, когда выиграла соответствующий тендер МИД Польши летом 2011 года.

Подать документы на польские визы в специально созданные пункты сегодня, кроме городов, где действуют консульства, можно также в Ивано-Франковске, Ровно, Житомире, Тернополе, Донецке, Днепропетровске и Симферополе.

МИД Польши также сообщил, что уже объявил тендер на выбор новой компании-посредника, результаты которого будут известны в августе 2013 года, когда заканчивается действующий контракт с VFS Global.

Представитель польского министерства Рафал Собчак сказал УНИАН, что МИД Польши не имеет замечаний к работе этой компании.

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года польское МИД сообщало о намерении выдавать через официального посредника 80% всех виз в Украине, оставив право непосредственно подавать заявки в консульства для владельцев "карты поляка", репатриантов, VIP-персон, людей, едущих в Польшу в рамках финансируемых из польского бюджета проектов, а также в чрезвычайных случаях.

Справка УНИАН. Польские дипломаты объясняют внедрение выдачи виз через официального посредника желанием ускорить выдачу виз в Украине, а также стремлением устранить с рынка нелегальных посредников, которые часто берут за свои услуги от 300 до 900 евро, в то время как ППВЗ - лишь 20 евро.

В то же время пункты приема выполняют лишь функцию сбора документов и их передачи в консульство, в то время как "нелегалы", как правило, дают гарантию, что человек получит такую визу, какую хочет.

Польша традиционно выдает больше всего виз украинцам среди всех 26 стран Шенгенской зоны, к которой поляки присоединились в конце 2007 года: в прошлом году польские консульства выдали украинцам более 640 тыс. виз против 570 тысяч в предыдущем году.