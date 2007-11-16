ОБСЕ отказалась наблюдать за парламентскими выборами в России

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет направлять миссию наблюдателей на предстоящие в России 2 декабря парламентские выборы, говорится в пресс-релизе, размещенном в пятницу на сайте организации.

БДИПЧ проинформировал российские власти о том, что организация не сможет реализовать предложение России по мониторингу предстоящих выборов в Госдуму, говорится в сообщении.

В четверг глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том, что наблюдатели ОБСЕ, которые жаловались на слишком позднюю рассылку приглашений на декабрьские парламентские выборы в России, заблаговременно получат визы.

При этом Лавров подтвердил, что Россия всегда выполняла и впредь будет выполнять свои обязательства в рамках ОБСЕ, приглашать международных наблюдателей на все выборы.

Докладчик ПАСЕ по России Люк ван дер Бранде 9 ноября выразил обеспокоенность тем, что Россия поздно разослала приглашения международным наблюдателям на предстоящие 2 декабря парламентские выборы. Ван дер Бранде добавил, что его также беспокоит и решение об ограничении числа международных наблюдателей на выборах в Госдуму.

По его словам, Россия пригласила "приблизительно 70 наблюдателей по линии исполнительной власти (всего 210) и по 30 представителей от парламентских ассамблей (Совет Европы, СНГ, ОБСЕ) - итого 300 наблюдателей".

Глава ЦИК РФ Владимир Чуров, комментируя претензии наблюдателей, объяснил сокращение их числа стремлением привлечь к наблюдению профессионалов.

На прошлых думских выборах в России в 2003 году, по данным главы Центризбиркома, были аккредитованы 1168 иностранных наблюдателей

РИА Новости