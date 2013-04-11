В Японии назвали действия КНДР «непростительными»

"Невероятно прискорбно, что повторяющиеся провокационные действия КНДР против нашей страны и международного сообщества дошли до непростительного уровня", - заявил в ходе заседания национального совета безопасности японский премьер. Кроме этого, Абэ подчеркнул необходимость проведения постоянных встреч дипломатических и силовых ведомств для выработки скоординированной политики по насущным проблемным вопросам, передает РИА Новости.

Предположения о том, что Северная Корея может осуществить тестовый пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Мусудан", появились в начале апреля. Считается, что дальность полета такой ракеты составляет около 3-4 тысяч километров. Кроме этого, высказывались предположения, что Пхеньян может осуществить пуск сразу нескольких ракет типа "Скад"и "Нодон" с различных площадок на территории страны в случае неудачного пуска баллистических ракет типа "Мусудан".

В свою очередь, министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бен Се заявил, что Пхеньян готов к пуску баллистических ракет "в любую минуту". Ранее в четверг японское агентство Киодо сообщило о том, что в стартовое положение приведена как минимум одна пусковая установка ракет типа "Мусудан".

КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, в 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. Совет Безопасности ООН принял резолюции с требованием к КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. Ранее в апреле власти КНДР объявили о планах по возобновлению работ на предприятии по обогащению урана в Йонбене.