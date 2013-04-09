Туристам в Южной Корее советуют пропускать мимо ушей угрозы КНДР

Об этом сообщил РИА Новости во вторник директор московского представительства южнокорейского туроператора US Tour and Travel Руслан Маслов.

"Я сегодня разговаривал с Сеулом, там никаких волнений нет. Единственно, продажи лапши быстрого приготовления выросли на 20%. В остальном все спокойно, никаких приготовлений к войне не видно. Крупнейшие эксперты считают, что если бы Северная Корея хотела напасть, она бы уже напала, а то что говорится сейчас - чистая риторика", - заявил Маслов.

В заявлении туроператора, распространенном среди российских турагентств, говорится, что поездки в Южную Корею абсолютно безопасны. "Мы знаем, что многие из вас озабочены агрессивной риторикой северокорейских властей. Однако те умело поддерживают высокий градус своих угроз на протяжении уже более чем 50 лет, без реализации своих громких слов. На самом деле вероятность их осуществления как сейчас, так и в прошлые годы, статистически ничтожна", - говорится в документе.