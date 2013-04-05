В Индии завалился строящийся 7-этажный дом, нижние этажи которого уже заселили

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал Эн-Ди-Ти-Ви, по данным правоохранительных органов, число жертв может еще возрасти - под завалами остаются более 30 человек.

Об их судьбе ничего неизвестно.

По информации местных властей, дом был практически достроен за два месяца, и его первые этажи уже были заняты жителями. При этом разрешения на строительство получено не было.

Полиция начала расследование инцидента.