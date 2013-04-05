В Индии завалился строящийся 7-этажный дом, нижние этажи которого уже заселили
08:38, 05 апреля 2013Мир
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Не менее 28 человек погибли и 60 пострадали в Тхане в западном индийском штате Махараштра, где обрушилось строящееся семиэтажное здание.
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал Эн-Ди-Ти-Ви, по данным правоохранительных органов, число жертв может еще возрасти - под завалами остаются более 30 человек.
Об их судьбе ничего неизвестно.
По информации местных властей, дом был практически достроен за два месяца, и его первые этажи уже были заняты жителями. При этом разрешения на строительство получено не было.
Полиция начала расследование инцидента.
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