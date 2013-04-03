Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

ВВС Израиля в ночь на среду атаковали сектор Газа в первый раз с ноября прошлого года, когда вступило в силу палестино-израильское перемирие, сообщила РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.

Авиаудару, по данным пресс-службы, предшествовало нарушение договоренностей о прекращении огня со стороны палестинских боевиков, которые за день, по подсчетам военных, выпустили три реактивных или минометных снаряда. Один из них упал на юге Израиля, не причинив ущерба, два разорвались в пределах сектора Газа. "В ответ на обстрел был нанесен удар по сектору Газа", - сказала собеседница агентства, не уточнив дополнительных подробностей.

Агентство Рейтер цитирует заявление министерства внутренних дел сектора Газа, согласно которому атаке с воздуха подвергся пустырь в северной части анклава, и при этом никто не пострадал.

Палестинские боевики не в первый раз нарушают договоренности, остановившие в ноябре прошлого года израильскую военную операцию "Облачный столп". До сих пор реакция Израиля сводилась к временному закрытию пограничных переходов сектора Газа.