Во время визита Обамы Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа

Не менее двух ракет, выпущенных из сектора Газа, упали на территории Израиля, где находится с визитом президент США Барак Обама. Об этом с пометкой "срочно" сообщает Reuters.

По некоторым данным, одна из ракет попала в дом в городе Сдерот.

В ходе двухдневного визита Обама проведет переговоры с президентом Израиля Шимоном Пересом и премьером Беньямином Нетаньяху. Также у Обамы запланированы переговоры с палестинскими руководителями в Рамалле, отмечает Росбалт.

В ноябре 2012 года Израиль и правящая в Газе группировка ХАМАС подписали перемирие после масштабной операции ЦАХАЛа "Облачный столп", стоившей жизни 160 палестинцам. Между тем соглашение о прекращении огня было нарушено 26 февраля, когда террористы выпустили "град" в сторону Ашкелона.