Скончался актер из «Гарри Поттера»

13:05, 29 марта 2013
Мир
3551

Британский актер Ричард Гриффитс умер 29 марта 2013 года на 66-м году жизни.

Умер актер из «Гарри Поттера» Ричард Гриффитс

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Sky News, Гриффитс умер от осложнений, последовавших за операцией на сердце.

Актер известен широкому зрителю по фильмам о Гарри Поттере. Гриффитс играл Вернона Дурсля, мужа Петунии, тетки Гарри по матери. Персонаж Гриффитса появлялся в пяти фильмах серии, начиная с самого первого («Гарри Поттер и философский камень», 2001) и заканчивая предпоследним («Гарри Поттер и дары смерти: Часть I», 2010).

Гриффитс также принимал участие в съемках фильмов «Супермен 2», «Женщина французского лейтенанта», «Регтайм», «Ганди», «Шанхайский сюрприз», «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха», «Сонная лощина» и «Пираты Карибского моря: На странных берегах».

Актер также много работал в театре. В 2005 году он удостоился премии Лоуренса Оливье, «Тони», Drama Desk Award и Outer Critics Circle Award в номинации «Лучший актер» за роль в спектакле «Любители истории» (оригинальное название — «The History Boys»). В 2006 году Гриффитс снялся в экранизации той же пьесы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter