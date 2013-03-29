Скончался актер из «Гарри Поттера»

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Sky News, Гриффитс умер от осложнений, последовавших за операцией на сердце.

Актер известен широкому зрителю по фильмам о Гарри Поттере. Гриффитс играл Вернона Дурсля, мужа Петунии, тетки Гарри по матери. Персонаж Гриффитса появлялся в пяти фильмах серии, начиная с самого первого («Гарри Поттер и философский камень», 2001) и заканчивая предпоследним («Гарри Поттер и дары смерти: Часть I», 2010).

Гриффитс также принимал участие в съемках фильмов «Супермен 2», «Женщина французского лейтенанта», «Регтайм», «Ганди», «Шанхайский сюрприз», «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха», «Сонная лощина» и «Пираты Карибского моря: На странных берегах».

Актер также много работал в театре. В 2005 году он удостоился премии Лоуренса Оливье, «Тони», Drama Desk Award и Outer Critics Circle Award в номинации «Лучший актер» за роль в спектакле «Любители истории» (оригинальное название — «The History Boys»). В 2006 году Гриффитс снялся в экранизации той же пьесы.