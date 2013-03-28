Эксперт думает, что Путин решил проверить боевую готовность армии РФ

Российская Федерация проводит в Черном море не «широкомасштабные учения», а комплексные мероприятия по внезапной проверке боевой готовности и боеспособности войск.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил военный эксперт в Севастополе, пожелавший остаться не названным.

По словам эксперта, данные комплексные мероприятия, безусловно, проводятся на определенном оперативно-тактическом фоне, но это все же не классические учения, где есть «синие» и «красные», «легенда» или сценарий и тому подобное.

Другими словами, как отметил военно-морской офицер, российская сторона проводит мероприятия боевой подготовки, с той лишь разницей, что сигнал «тревога» поступил от самого верховного главнокомандующего, ранним утром, из самолета, и были подняты значительные силы и войска.

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«По большому счету, какой-то сенсации в этом нет, как и вызова там, «бряцания оружием» и тому подобное тоже нет, так что политикам не стоит обращать на это столь серьезного внимания», - сказал эксперт.

Он добавил, что Минобороны России в своем официальном сообщении также указывает на то, что «широкомасштабная проверка проводится в целях оценки готовности войск (сил) выполнять задачи по предназначению, а также выявления проблемных вопросов военного строительства».

Эксперт добавил, что в Черном море, в зоне ответственности Украины, данные мероприятия проводятся в соответствии с подписанным 16 марта 2000 года Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации «О порядке использования полигонов боевой подготовки Военно-морских сил Украины воинскими формированиями Черноморского флота России», все необходимые заявки на использование украинских полигонов боевой подготовки российским ЧФ были своевременно поданы в штаб украинских ВМС.

«Что же касается перемещения кораблей ЧФ РФ, то и здесь нарушений нет, так как в море из Севастополя вышли те российские корабли, которые «прописаны» в Украине, а те, что базируются в Новороссийске, – работают в другой зоне Черного моря», - отметил офицер.

Как сообщал УНИАН, Россия по приказу Президента РФ Владимира Путина сегодня рано утром начала крупномасштабные учения в районе Черного моря при участии кораблей, которые базируются на территории Украины.

По сообщению пресс-службы Минобороны России, в рамках проверки были внезапно подняты по тревоге соединения и воинские части Южного военного округа, Черноморского флота, Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил России.

В практических действиях принимают участие около 7 тыс. военнослужащих, до 250 бронированных машин, более 50 артиллерийских орудий различного назначения, более 20 боевых самолетов и вертолетов, около 30 кораблей различного назначения.

Данная крупномасштабная проверка в Вооруженных силах РФ – уже вторая в нынешнем году.