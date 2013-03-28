Кипрские банки открылись для клиентов
12:51, 28 марта 2013Мир
991
Отделения кипрских банков после двухнедельного перерыва открылись сегодня на Кипре в условиях строгого контроля над движением капитала, который введен ЦБ страны.
Банки открыты после двухнедельного перерыва / Фото РИА Новости, Наталья Подоровська
Ограничения на снятие наличных установлены в размере 300 евро в день.
Транзакции до 5 тысяч евро осуществляются свободно, с 5 до 200 тысяч евро - по решению специальной комиссии и при наличии оправдательных документов в срок до 24 часов, сообщают РИА Новости.
Платежи более чем на 200 тысяч евро осуществляются только по одобрению регулятора и при условии наличия у ЦБ необходимой ликвидности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter