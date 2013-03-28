Кипрские банки открылись для клиентов

Ограничения на снятие наличных установлены в размере 300 евро в день.

Транзакции до 5 тысяч евро осуществляются свободно, с 5 до 200 тысяч евро - по решению специальной комиссии и при наличии оправдательных документов в срок до 24 часов, сообщают РИА Новости.

Платежи более чем на 200 тысяч евро осуществляются только по одобрению регулятора и при условии наличия у ЦБ необходимой ликвидности.