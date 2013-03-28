Единственная женщина-президент в истории Академии киноискусств скончалась в США

"Она была всецело преданна делу сохранения наследия искусства кино и поддержке наших общественных программ. Неутомимый педагог, она служила примером для многих создателей фильмов, ее страсть к миру кино вдохновляла всех нас", - говорится в распространенном заявлении Академии киноискусств.

В послужном списке президента Киноакадемии, которая стояла у руля присуждающей "Оскары"организации в 1979-1983 годах, значатся также актерские работы и телепродюсирование. Долгие годы она возглавляла Гильдию сценаристов Америки и дважды за свои работы была удостоены высшей театральной награды Emmy.

Муж Фей - Майкл Кэнин, в содружестве с которым они были номинированы на "Оскара"в 1959 году за сценарий к фильму "Любимец учительницы", был на 23 года младше своей супруги. Тем не менее эта выдающая женщина на два десятилетия пережила своего единственного спутника жизни, с которым вырастили двоих детей.

О причинах смерти 22-го президента Американской академии киноискусств не сообщается.

РИА Новости