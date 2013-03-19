В Индии автобус рухнул с моста: почти 40 погибших
09:46, 19 марта 2013Мир
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По меньшей мере 37 человек погибли в аварии автобуса в западной части Индии, пострадал один россиянин.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индийский телеканал NDTV.
Авария произошла в штате Махараштра. По предварительной версии, водитель автобуса потерял управление. Автобус следовал из Гоа в Мумбаи.
"В автобусе находились несколько иностранцев, гражданин России был спасен", - говорится в сообщении телеканала.
По предварительным данным, автобус частной компании врезался в дорожное заграждение и рухнул с моста. На кадрах телеканала видно, что перевернувшееся транспортное средство частично погружено в реку.
Сообщается также, что несколько пострадавших получили травмы головы. Сколько всего пассажиров находилось в автобусе, не уточняется. Полиция ведет расследование.
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