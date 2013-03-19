В Индии автобус рухнул с моста: почти 40 погибших

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

Авария произошла в штате Махараштра. По предварительной версии, водитель автобуса потерял управление. Автобус следовал из Гоа в Мумбаи.

"В автобусе находились несколько иностранцев, гражданин России был спасен", - говорится в сообщении телеканала.

По предварительным данным, автобус частной компании врезался в дорожное заграждение и рухнул с моста. На кадрах телеканала видно, что перевернувшееся транспортное средство частично погружено в реку.

Сообщается также, что несколько пострадавших получили травмы головы. Сколько всего пассажиров находилось в автобусе, не уточняется. Полиция ведет расследование.