Папа Римский Франциск встретится со своим предшественником

Папа Римский Франциск 23 марта встретится с почетным понтификом Бенедиктом XVI, сообщает РИА «Новости».

По информации агентства TMNews, Франциск отправится в летнюю резиденцию Кастельгандольфо под Римом, где в настоящее время находится его предшественник, на вертолете в 12.00 по местному времени.

Новоизбранный Папа уже общался с Бенедиктом XVI. Их первый разговор по телефону состоялся вскоре после избрания Франциска на Апостольский престол.