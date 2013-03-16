Папа Римский Франциск встретится со своим предшественником
12:48, 16 марта 2013Мир
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Папа Римский Франциск встретится с Бенедиктом XVI 23 марта.
Франциск встретится с предшественником / Фото: elcomercio.pe
Папа Римский Франциск 23 марта встретится с почетным понтификом Бенедиктом XVI, сообщает РИА «Новости».
По информации агентства TMNews, Франциск отправится в летнюю резиденцию Кастельгандольфо под Римом, где в настоящее время находится его предшественник, на вертолете в 12.00 по местному времени.
Новоизбранный Папа уже общался с Бенедиктом XVI. Их первый разговор по телефону состоялся вскоре после избрания Франциска на Апостольский престол.
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