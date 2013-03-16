США разрешили оказывать помощь сирийской оппозиции
09:37, 16 марта 2013Мир
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США разрешили американским гражданам и компаниям перечислять средства и предоставлять услуги сирийской оппозиции.
В отношении Сирии действуют санкции США, которые запрещают американским юридическим и физическим лицам совершать сделки и оказывать финансовую помощь.
"Прямые или непрямые экспорт, реэкспорт, продажа или поставки (товаров, средств и услуг)... разрешаются... Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил, как единственному легитимному представителю сирийского народа", - цитирует документ РИА Новости.
Сирийскую оппозицию США признали в декабре. Вашингтон оказывает оппозиционерам невоенную помощь, общий объем которой приблизился к полумиллиарду долларов.
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