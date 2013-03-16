США разрешили оказывать помощь сирийской оппозиции

В отношении Сирии действуют санкции США, которые запрещают американским юридическим и физическим лицам совершать сделки и оказывать финансовую помощь.

"Прямые или непрямые экспорт, реэкспорт, продажа или поставки (товаров, средств и услуг)... разрешаются... Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил, как единственному легитимному представителю сирийского народа", - цитирует документ РИА Новости.

Сирийскую оппозицию США признали в декабре. Вашингтон оказывает оппозиционерам невоенную помощь, общий объем которой приблизился к полумиллиарду долларов.